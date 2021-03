Digitale | UE punta a completare transizione in 10 anni | la sfida su competenze e diritti

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Un piano per la trasformazionedell’Europa entro i prossimi 10, una tappa fondamentale anche ai fini dellaverso un’economia a impatto climatico zero, circolare e resiliente. La Commissione europea ha presentato la sua visione dell’Europaal 2030, che si sviluppa su quattro priorità – infrastrutture,, servizi, imprese – per garantire un futuroantropocentrico, sostenibile e più prospero. Di qui la priorità agli investimenti ed al superamento delle vulnerabilità e dipendenze. “Abbiamo mobilitato risorse senza precedenti da investire nella”, ha sottolineato la Presidente Ursula von der Leyen, ricordando che “la pandemia ha dimostrato quanto le tecnologie e le ...

La Commissione Europea ha presentato il programma per conseguire la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030, che sarà fondamentale anche ...(Teleborsa) - Fare dei prossimi anni il decennio digitale dell'Europa. È questa la nuova ambiziosa sfida dell'Unione europea, messa nero su bianco nel Digital Compass 2030, un piano ...