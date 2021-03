Covid, un gruppo nato su Fb durante lockdown aiuta 600 famiglie a Napoli (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A un anno dal lockdown, l’associazione “Facciamo compagnia” ha deciso di donare 300 pasti caldi al centro “La Palma” per persone senza fissa dimora e in difficoltà. L’associazione, nata attraverso un gruppo facebook che conta 3mila iscritti, in questo anno ha sostenuto circa 600 famiglie portando spese, organizzando collette, donando pasti ed ha anche sostenuto altre associazioni ed enti territoriali con un solo obiettivo in mente: aiutare chi si trova in difficoltà agendo secondo la logica del “buon vicinato”. “Le idi di marzo 2020 scorrevano lente e tutto intorno a noi era silenzio – dice Rosario Morisieri, fondatore del gruppo e fotografo – e c’erano paura e un gran senso di smarrimento nei confronti di una situazione mai vista ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– A un anno dal, l’associazione “Facciamo compagnia” ha deciso di donare 300 pasti caldi al centro “La Palma” per persone senza fissa dimora e in difficoltà. L’associazione, nata attraverso unfacebook che conta 3mila iscritti, in questo anno ha sostenuto circa 600portando spese, organizzando collette, donando pasti ed ha anche sostenuto altre associazioni ed enti territoriali con un solo obiettivo in mente:re chi si trova in difficoltà agendo secondo la logica del “buon vici”. “Le idi di marzo 2020 scorrevano lente e tutto intorno a noi era silenzio – dice Rosario Morisieri, fondatore dele fotografo – e c’erano paura e un gran senso di smarrimento nei confronti di una situazione mai vista ...

