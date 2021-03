Coronavirus, la proposta: mascherine trasparenti per persone sorde (Di mercoledì 10 marzo 2021) La ministra Stefanini illustra le nuove mascherine per il Coronavirus: saranno trasparenti e permetteranno di leggere il labiale Erika Stefanini, ministra per le disabilità, ha fatto sapere che verranno distribuiti dispositivi di protezione facciale per il Coronavirus adatte a chi ha necessità di leggere il labiale: “Occorre trovare soluzioni per le difficoltà connesse all‘uso delle mascherine per le persone sorde e per chi ha necessità di leggere il labiale. Mi sono attivata affinché le mascherine trasparenti, omologate recentemente, siano inserite nei canali di distribuzione gestiti dal commissario straordinario per l’emergenza. Ho segnalato questo al generale Figliuolo, invitandolo a considerare l’opportunità che i modelli ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021) La ministra Stefanini illustra le nuoveper il: sarannoe permetteranno di leggere il labiale Erika Stefanini, ministra per le disabilità, ha fatto sapere che verranno distribuiti dispositivi di protezione facciale per iladatte a chi ha necessità di leggere il labiale: “Occorre trovare soluzioni per le difficoltà connesse all‘uso delleper lee per chi ha necessità di leggere il labiale. Mi sono attivata affinché le, omologate recentemente, siano inserite nei canali di distribuzione gestiti dal commissario straordinario per l’emergenza. Ho segnalato questo al generale Figliuolo, invitandolo a considerare l’opportunità che i modelli ...

