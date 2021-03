Cavani, il padre si sbilancia: “Vorrei andasse al Boca Juniors. In Inghilterra non è a suo agio” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Trovano conferma le voci secondo cui Edinson Cavani, attuale calciatore del Manchester United, in estate si trasferirà in Argentina per giocare nel Boca Juniors. Le recenti indiscrezioni di mercato hanno trovato appoggio da alcune recenti dichiarazioni del padre del Matador, Luis Cavani, intervenuto durante la trasmissione Superfutbol in onda su Tycsports.Futuro Cavani, parla il padrecaption id="attachment 1041945" align="alignnone" width="750" Cavani (getty images)/caption"Mio figlio non si sente a suo agio in Inghilterra e vuole stare vicino alla suo famiglia", ha detto il signor Cavani riguardo all'attaccante ex anche di Napoli e Psg. "Sicuramente tornerà a giocare in Sud America, ma ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) Trovano conferma le voci secondo cui Edinson, attuale calciatore del Manchester United, in estate si trasferirà in Argentina per giocare nel. Le recenti indiscrezioni di mercato hanno trovato appoggio da alcune recenti dichiarazioni deldel Matador, Luis, intervenuto durante la trasmissione Superfutbol in onda su Tycsports.Futuro, parla ilcaption id="attachment 1041945" align="alignnone" width="750"(getty images)/caption"Mio figlio non si sente a suoine vuole stare vicino alla suo famiglia", ha detto il signorriguardo all'attaccante ex anche di Napoli e Psg. "Sicuramente tornerà a giocare in Sud America, ma ...

