Apple sta per portare il display dello smartphone sulle lenti a contatto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le lenti a contatto possono diventare lo smartphone del futuro. Lo avevamo ipotizzato anni fa, ma ora sembra esserci l’interessamento diretto di Apple che, stando alle prime indiscrezioni fuoriuscite dall’analista Ming-Chi Kuo (sempre bene informato quando si parla dell’ambiente Apple), potrebbe addirittura lanciare un prototipo entro il 2030. La Mela ha messo il proprio mirino sulla realtà aumentata da tempo sviluppando una road map ben precisa: prima gli Apple Glass – presumibilmente in arrivo nel 2025 – poi il grande salto nella realtà virtuale e, infine, lo sbarco nel mondo delle lenti a contatto smart che potrebbero trasformarsi nel futuro della tecnologia. Certo, il fallimento dei Google Glass predica calma e pazienza, in più ci vorranno anni ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lepossono diventare lodel futuro. Lo avevamo ipotizzato anni fa, ma ora sembra esserci l’interessamento diretto diche, stando alle prime indiscrezioni fuoriuscite dall’analista Ming-Chi Kuo (sempre bene informato quando si parla dell’ambiente), potrebbe addirittura lanciare un prototipo entro il 2030. La Mela ha messo il proprio mirino sulla realtà aumentata da tempo sviluppando una road map ben precisa: prima gliGlass – presumibilmente in arrivo nel 2025 – poi il grande salto nella realtà virtuale e, infine, lo sbarco nel mondo dellesmart che potrebbero trasformarsi nel futuro della tecnologia. Certo, il fallimento dei Google Glass predica calma e pazienza, in più ci vorranno anni ...

