Wonder Woman | tutte le iniziative per l’anniversario

In occasione degli 80 anni del personaggio di Wonder Woman, DC, Warner Bros. Global Brands and Experiences e WarnerMedia hanno lanciato una nuova campagna chiamata Believe in Wonder. Comprende eventi mondiali inerenti al mondo del fumetto, della moda e del cinema con mostre a cura di premiati designer ed artisti ispirati alla celebre eroina. In occasione dell'anniversario della creazione del personaggio è prevista l' uscita in DVD e Blu-ray di Wonder Woman 1984, ultimo film con protagonista Wonder Woman, interpretata da Gal Gadot. Da ieri DC Universe Infinite ha sbloccato la possibilità di poter aver accesso gratuito al primo fumetto pubblicato sul personaggio. Il tutto culminerà con con la celebrazione mondiale del Wonder

