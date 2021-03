Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 9 MARZOORE 08.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1-NAPOLI DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI ANAGNI VI SONO DELLE CODE A PARTIRE DA COLLEFERRO IN DIREZIONE DI NAPOLI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE ANCHE QUI TROVIAMO UN INCIDENTE IL QUALE PROVOCA DEGLI INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA ED APPIA, TALE SINISTRO DA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD CON CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA IN DIREZIONE DEL RACCORDO PROSERGUENDO IN INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E L’A24-TERAMO SPOSTIAMOCI IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA LA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA ...