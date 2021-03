Verissimo, Tommaso Zorzi parla di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Taglia e cuci su di me” (Di martedì 9 marzo 2021) Lo scorso sabato 6 marzo 2021, Tommaso Zorzi ha rilasciato un’intervista a Verissimo. Il vincitore di questa edizione del GF VIP, nel salotto della Toffanin, ha mandato delle nuove frecciatine alla modella Italo-persiana Giulia Salemi. Tommaso Zorzi ha affermato di essere convinto che i “Prelemi” (il soprannome è nato dalla fusione Pretelli-Salemi) terminato il reality abbiano fatto un’incredibile Taglia e cuci su di lui. Tommaso Zorzi ed il nuovo attacco Giulia Salemi in un’intervista rilasciata a Verissimo ha rivelato di essere rimasta molto male per dei comportamenti di Tommaso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 9 marzo 2021) Lo scorso sabato 6 marzo 2021,ha rilasciato un’intervista a. Il vincitore di questa edizione del GF VIP, nel salotto della Toffanin, ha mandato delle nuove frecciatine alla modella Italo-persianaha affermato di essere convinto che i “Prelemi” (il soprannome è nato dalla fusione) terminato il reality abbiano fatto un’incredibilesu di lui.ed il nuovo attaccoin un’intervista rilasciata aha rivelato di essere rimasta molto male per dei comportamenti di...

