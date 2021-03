Ultime Notizie Roma del 09-03-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano Oggi c’è stata la riunione del comitato tecnico-scientifico il CTS chiesta dal governo per valutare nuove misure alla luce dell’aumento dei con le indicazioni degli esperti ci sono i rafforzamento delle restrizioni per le zone gialle e zone rosse locali con misure più stringenti chiusura nel weekend come durante le vacanze di Natale segnalata anche la necessità di estendere campagna vaccinale più soggetti possibile nei tempi più brevi e di potenziare il sequenziamento del virus per individuare le varianti il Sottosegretario alla salute sileri dice no ad uno stop generalizzato sia misure chirurgiche o meno ampia seconda delle arie intanto per gli esperti per raggiungere l’immunità di gregge bisogna vaccinare il 80% della ...