Turismo, l’idea di Assoviaggi: “Unico protocollo Ue per viaggiare in estate” (Di martedì 9 marzo 2021) MILANO – Una ‘green pass’ che coinvolga i paesi europei a maggior flusso turistico e che consenta, in caso di riapertura in vista del periodo estivo, al turista le stesse medesime condizioni in merito ai protocolli di sicurezza. L’idea è di Assoviaggi, che per voce del proprio presidente nazionale, Gianni Rebecchi, racconta alla ‘Dire’ quella che a tutti gli effetti è una tra le richieste più innovative avanzate al governo da uno dei comparti in assoluto più feriti dalla pandemia, il settore dei tour operator e delle agenzie viaggi. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) MILANO – Una ‘green pass’ che coinvolga i paesi europei a maggior flusso turistico e che consenta, in caso di riapertura in vista del periodo estivo, al turista le stesse medesime condizioni in merito ai protocolli di sicurezza. L’idea è di Assoviaggi, che per voce del proprio presidente nazionale, Gianni Rebecchi, racconta alla ‘Dire’ quella che a tutti gli effetti è una tra le richieste più innovative avanzate al governo da uno dei comparti in assoluto più feriti dalla pandemia, il settore dei tour operator e delle agenzie viaggi.

Advertising

VerdiStudio : @Misurelli77 L'avrei vista meglio come sottosegretario al turismo, con tutta l'esperienza come barista che ha ....… - startzai : RT @CariploFactory: Hai un’idea/ #startup nel campo del turismo o della valorizzazione del patrimonio? Candidati a #Getit entro l’8/03 ?? ht… - CariploFactory : Hai un’idea/ #startup nel campo del turismo o della valorizzazione del patrimonio? Candidati a #Getit entro l’8/03… - AlberghiDiffusi : RT @GDallAra: Gli “Uffizi Diffusi” mirano a riportare l’arte da dove è venuta, collegando le persone direttamente al loro patrimonio. Un’id… - startzai : RT @FSocialVenture: ?? Sei un innovatore in cerca di opportunità? Hai un'idea o una #startup attiva nel campo del #turismo sostenibile o de… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo l’idea Gli ippopotami di Pablo Escobar «sono una minaccia per l'ambiente, vanno abbattuti». Scoppia la protesta Corriere della Sera