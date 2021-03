Traffico Roma del 09-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul raccordo anulare per un incidente avvenuto all’interno della galleria Appia in carreggiata interna si sono formate lunghe code a partire da via Casilina e ripercussioni per ilin arrivo da diramazione diSud dove si sta in coda da Torrenova rallentamenti anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina code a tratti sul percorso Urbano della A24 da Tor Cervara a Portonaccio verso la tangenziale aNord la trafficata via Flaminia con rallentamenti dal raccordo a via dei due punti e via Trionfale da via ipogeo degli Ottavi all’ospedale San Filippo Neri aSud si rallenta sulla via Appia dal raccordo all’ippodromo delle Capannelle per i dettagli sul sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata ...