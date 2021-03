Tentano di introdurre cellulari nel carcere di Siracusa con un drone | denunciati

(Di martedì 9 marzo 2021) PALERMO – Tentavano di introdurre quattro cellulari all’interno del carcere di Siracusa con un drone ma sono stati scoperti e denunciati dalla polizia. Si tratta di due catanesi di 26 e 20 anni, notati da una pattuglia in perlustrazione sulla strada provinciale 12, nel tratto che va da Floridia a Canicattini Bagni, all’altezza del carcere.I due, entrati con una Smart in una strada laterale parallela alle mura carcerarie, sono stati sorpresi ad armeggiare con un grosso drone con attaccati i cellulari muniti di schede telefoniche prepagate. Il drone e i cellulari sono stati sequestrati.

