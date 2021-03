“Stallo messicano” nel Pd | retroscena di Dagospia | già si scannano sul dopo-Zingaretti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 marzo 2021) Pd diviso, stordito, preso all’amo dalle Sardine, in balia delle ire dei giovani dem, con il vento furibondo delle donne che reclamano posti. E’ il il Partito democratico, signori, alle prese come sempre con se stesso, con una permanente resa dei conti interna. Le traumatiche dimissioni di Nicolasono traumatiche non tanto per la persona quanto per gli effetti che per ora i sondaggi registrano; facendo calare a picco il Pd al quarto posto tra i partiti, dietro FdI. Il segretario, per ora ex, ha fatto capire ai vertici di essere pronto a «favorire una soluzione per rilanciare i dem». Il che significa che non farà niente per ostacolare l’individuazione di un nome per la sua successione. Trovare il nuovo leader spetterà agli altri, ossia ai capicorrente della maggioranza che ha fin qui guidato il Pd. E’ il commento di Mariateresa Meli sul Corriere, che dà ...