Shakhtar, Boto: 'Fonseca tra i migliori. Allegri non ci interessa" (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA - Josè Boto, ex dirigente del Benfica e attuale responsabile scouting dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto a Rete Sport per presentare la sfida di giovedì contro la Roma. Il portoghese da uomo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA - Josè, ex dirigente del Benfica e attuale responsabile scouting delloDonetsk, è intervenuto a Rete Sport per presentare la sfida di giovedì contro la Roma. Il portoghese da uomo ...

Advertising

ancilo90 : RT @romanewseu: Boto (dir. Shakhtar): “Fonseca è tra i migliori al mondo. Allegri? Non è per noi” #ASRoma #RomanewsEU - PagineRomaniste : #ShakhtarDonetsk, #Boto: 'Ho portato #Cristante al #Benfica, mi piaceva molto. #Fonseca è uno dei migliori allenato… - corgiallorosso : Josè #Boto (Resp. Scouting #Shakhtar): “#Fonseca tra i migliori al mondo, può allenare qualsiasi club. #TiagoPinto… - sportli26181512 : Shakhtar, Boto: 'Fonseca tra i migliori. Allegri non ci interessa”: Il dirigente del club ucraino, prossimo avversa… - andrea5788 : RT @ReteSport: ?? ESCLUSIVA #ReteSport - Josè #Boto (Dir. #ShakhtarDonetsk): 'Non è vero che lo #Shakhtar ha contattato #Allegri: noi da se… -