Sanremo 2021, Fedez e lo spolier di 'Chiamami per nome': 'Ecco cos'è successo' (Di martedì 9 marzo 2021) Fedez racconta il motivo dell'involontario spoiler del brano 'Chiamami per nome' che avrebbe poi portato a Sanremo 2021 e che stava per costargli l'eliminazione assieme alla collega Francesca ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021)racconta il motivo dell'involontario spoiler del brano 'per' che avrebbe poi portato ae che stava per costargli l'eliminazione assieme alla collega Francesca ...

Advertising

francescacheeks : Sanremo, 2-6 marzo 2021: la storia di un sogno che ha portato fortuna. ?? #Sanremo2021 - OrnellaVanoni : Grazie @frankgabbani per avermi accompagnata sulle note di “Un sorriso dentro al pianto” a #Sanremo2021! Trovate qu… - SanremoRai : PAZZESCO. ? L'esibizione integrale di Dardust è su RaiPlay ? - msmargaretsali2 : Ermal Meta - Un milione di cose da dirti (Official Video - Sanremo 2021) - Mariea5140 : RT @RadioAirplay_it: #Glicine di @noemiofficial è in #Top10 nell'#airplay #midweek #chart (Week 10.2021) ??#OnAir su 206 #radio italiane!… -