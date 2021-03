Ritmica | seconda di campionato | Asu sale sul podio

Leggi su udine20

(Di martedì 9 marzo 2021) Terzo posto per le farfalle dellaAsu, a Desio, nel massimodi serie. Sesta posizione, invece, per i ragazzi della ginnastica artistica, impegnati nella prima tappa di A2, ad Ancona. «Siamo molto contenti di questi risultati», ha sottolineato il direttore generale dell’Associazione Sportiva Udinese, Nicola Di Benedetto – presente in campo gara con le farfalle – ricordando come «il momento è complicato per il mondo dello sport. La quotidianità è un salto a ostacoli, ma i ragazzi e le ragazze ce la stanno mettendo tutta e siamo felici che il loro impegno e determinazione vengano ripagati dai risultati».IN A1 – «È stata un’altra bella sorpresa», ha commentato, visibilmente emozionata, Spela Dragaš che allena la squadra bianconera assieme a Magda Pigano e con il supporto della coreografa Laura Miotti. «Le ...