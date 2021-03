Restrizioni nel weekend come a Natale. La richiesta del Cts (Di martedì 9 marzo 2021) Servono misure più stingenti per frenare la diffusione della pandemia di coronavirus. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno offerto alcune indicazioni al Governo, alla luce dell’aumento dei contagi: fra queste, chiusure nei fine settimana come già fatto durante le vacanze di Natale e il rafforzamento delle misure per le zone gialle. I tecnici segnalano l’esigenza di accelerare sul fronte delle vaccinazioni, estendendo la campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi possibile. Gli esperti hanno anche segnalato la necessità di potenziare il sequenziamento del virus per individuare prima possibile le varianti. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Servono misure più stingenti per frenare la diffusione della pandemia di coronavirus. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno offerto alcune indicazioni al Governo, alla luce dell’aumento dei contagi: fra queste, chiusure nei fine settimanagià fatto durante le vacanze die il rafforzamento delle misure per le zone gialle. I tecnici segnalano l’esigenza di accelerare sul fronte delle vaccinazioni, estendendo la campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi possibile. Gli esperti hanno anche segnalato la necessità di potenziare il sequenziamento del virus per individuare prima possibile le varianti.

