Operazione antidroga dei carabinieri di Sessa Aurunca: beccato corriere del basso Lazio

Sessa Aurunca (Ce) – I carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca e dei comandi territoriali coordinati dal capitano Alessia Di Rocco, hanno tratto in arresto V. M. classe '76, residente in Santi Cosma e Damiano (Lt). IV. M., nella giornata di sabato 6 marzo, transitava a bordo di un autovettura lungo la statale domiziana proveniente dalla zona di Castel Volturno/Napoli, dove si era recato per ritirare lo stupefacente da trasportare. I carabinieri lo attendevano nei pressi del confine di regione e fermatolo per un controllo lo trovavano in possesso di un quantitativo di circa Sessanta grammi di cocaina purissima avente un controvalore prossimo ai ventimila euro. V. M. è persona contigua al clan camorristico dei mendico, operante nei comuni

