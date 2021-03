Nuove restrizioni dal Cts, Galli: «È tardi, arrivano come una martellata sugli alluci» (Di martedì 9 marzo 2021) Le decisioni del Cts per il contenimento del contagio da Coronavirus per Massimo Galli sono come una «martellata sugli alluci». Il Comitato tecnico scientifico ha infatti proposto di istituire zone gialle rafforzate, misure restrittive nel weekend sul modello di quelle usate a Natale e zone rosse locali con regole più stringenti. Per il responsabile del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano il lockdown, ora come ora, è «triste» e arriva tardi per frenare la crescita del contagio. «Non fa piacere, non fa piacere affatto. Ed è terribile, pesante, triste, ma purtroppo è tardivo. Le misure drastiche servivano prima, se l’avessimo fatto sarebbe stato meglio per tutti», ha detto Galli all’Adnkronos. Per quanto una ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) Le decisioni del Cts per il contenimento del contagio da Coronavirus per Massimosonouna «». Il Comitato tecnico scientifico ha infatti proposto di istituire zone gialle rafforzate, misure restrittive nel weekend sul modello di quelle usate a Natale e zone rosse locali con regole più stringenti. Per il responsabile del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano il lockdown, oraora, è «triste» e arrivaper frenare la crescita del contagio. «Non fa piacere, non fa piacere affatto. Ed è terribile, pesante, triste, ma purtroppo èvo. Le misure drastiche servivano prima, se l’avessimo fatto sarebbe stato meglio per tutti», ha dettoall’Adnkronos. Per quanto una ...

Advertising

rtl1025 : ?? Al vaglio l'ipotesi di una #zonarossa per tutta l'Italia. Sareste d'accordo con un nuovo #lockdown? - Adnkronos : ++Riunione del Cts, si valutano restrizioni e divieti per arginare il contagio++ - stebellentani : molti non hanno capito cosa sta succedendo nel paese. solo io ho ricevuto centinaia di messaggi di persone stremate… - Stefy19971966 : RT @TgrRai: #COVID19, le nuove ipotesi del #CTS per contenere la pandemia: chiudere tutto nei weekend come a Natale e aumentare le restrizi… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Covid Tutto chiuso nei weekend e zone rosse locali: nuove restrizioni per le regioni in giallo… -