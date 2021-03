Non solo il Sommo Poeta, Simonini: 'Nel 2021 si deve celebrare anche Dante Arfelli' (Di martedì 9 marzo 2021) Quest'anno infatti cade anche il centenario della nascita dell'importante scrittore romagnolo, scomparso a Ravenna nel ... Leggi su ravennatoday (Di martedì 9 marzo 2021) Quest'anno infatti cadeil centenario della nascita dell'importante scrittore romagnolo, scomparso a Ravenna nel ...

Advertising

MetaErmal : Auguri a tutte quelle donne che lottano ogni giorno per affermare il proprio diritto di essere ciò che sono: donne,… - berlusconi : Questo #8Marzo cade in un momento particolare, in Italia e nel mondo. La pandemia in corso sta facendo pagare a tut… - Quirinale : #Mattarella: Rispettare si impara, o si dovrebbe apprendere, fin da piccoli. Sui banchi di scuola. In famiglia. Nei… - Gin8889 : @_mary_esse_ Diciamo che lei non aiuta proprio a fermare le polemiche??... detto ciò dato che supportiamo Dayane e i… - Eli_Dotti : @advorelou Vabbe si sono un po’ cringe ecco però magari ax più piccolx fa piacere. Ce solo per dire che non fanno nulla di male ecco ahah -