Lo ferma per fargli la multa, lui riparte all'improvviso e la investe con l'auto: agente della Polizia Locale in ospedale (Di martedì 9 marzo 2021) Una nuova aggressione nei confronti di un agente della Polizia Locale di Lariano colpevole di voler far rispettare le regole e le norme del Codice della Strada ad un conducente. Nella giornata di venerdì scorso infatti, durante un normale controllo da parte di una donna agente della Polizia Locale, è successo l'inaspettato: l'uomo alla guida della vettura fermata anziché sottoporsi al controllo ha pensato bene di investire l'operatrice fuggendo poi via. Lariano: ferma l'auto per un controllo, l'uomo tenta di investire l'agente della Polizia Locale Il conducente infatti, a seguito ...

