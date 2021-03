LIVE Parigi-Nizza | cronometro Gien-Gien in DIRETTA | la cronometro sta per cominciare Roglic punta a fare un primo passo verso il successo finale

(Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della terza tappa – La cronaca della seconda tappa – Le pagelle della seconda tappa – La classifica attuale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella terza tappa della2021. Dopo due arrivi in volata, la Corsa del Sole entra nel vivo con unaindividuale, ladi 14,4 chilometri, che potrà cambiare il volto della classifica generale in vista delle prossime giornate in quota. Quella odierna sarà una prova contro il tempo senza grandi difficoltà e con un solo rilevamento cronometrico posizionato al chilometro 7, praticamente a metà percorso. Il tracciato è più mosso dal ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Parigi

OA Sport

Tutto lo sport di Eurosport, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo!- Nizza Da Brignoles a Biot: il percorso della 6a tappa della- Nizza in 3D 11 ORE FA ...... perché Gianni quarant'anni fa ha deciso di andare a vivere in Francia, a, e questa distanza ... Siamo stati a telefono un'ora e mezza - le parole della Orlando a- Ci siamo aperti il cuore, ...Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della terza tappa della Parigi-Nizza 2021. Oggi entrano in scena gli uomini di classifica, c ...Nadège Vanhée-Cybulski si affida al regista Sébastien Lifshitz per dare vita a una performance live ripresa tra New York, Parigi e Shanghai. Che ...