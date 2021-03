Lady Gaga e Adam Driver nelle prime foto dal set di House of Gucci (Di martedì 9 marzo 2021) Lady Gaga e Adam Driver immortalati sul set di Gressoney di House of Gucci interpretano Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci. Dopo averla vista scorrazzare per le strade di Roma in abito leopardato e tacchi alti, Lady Gaga ha fatto la sua comparsa sul set di House of Gucci, nuovo film di Ridley Scott che ricostruisce l'omicidio di Maurizio Gucci, nei panni di Patrizia Reggiani. Con lei Adam Driver nel ruolo di Maurizio Gucci. Lady Gaga e Adam Driver vengono immortalati mentre si abbracciano su un terrazzo di Gressoney. Lui indossa la tuta da sci e un maglione di lana, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021)immortalati sul set di Gressoney diofinterpretano Patrizia Reggiani e Maurizio. Dopo averla vista scorrazzare per le strade di Roma in abito leopardato e tacchi alti,ha fatto la sua comparsa sul set diof, nuovo film di Ridley Scott che ricostruisce l'omicidio di Maurizio, nei panni di Patrizia Reggiani. Con leinel ruolo di Mauriziovengono immortalati mentre si abbracciano su un terrazzo di Gressoney. Lui indossa la tuta da sci e un maglione di lana, ...

Advertising

trash_italiano : Siamo sicuri che quei 400.000€ a Lady Gaga non potevamo darli? #Sanremo2021 - trash_italiano : Potevamo barattare un collegamento zoom con Lady Gaga a 200.000€ #Sanremo2021 - AndreaDianetti : Grande Lady Gaga! Canta anche in Italiano! #Sanremo2021 - jackinovic : RT @thehausnews: Lady Gaga as Patrizia Reggiani. - bellecantfail : RT @thehausnews: Lady Gaga as Patrizia Reggiani. -