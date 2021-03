Inzaghi e il rinnovo: la firma slitta ancora (Di martedì 9 marzo 2021) Complice (forse) un periodo non proprio buono, la firma che tutti i tifosi biancocelesti attendono, non è ancora arrivata. Simone Inzaghi non ha siglato il rinnovo di contratto con il club guidato da Lotito. Oramai sono mesi che si attende la firma del tecnico che ha cominciato a lavorare con la prima squadra nel 2016. Potrebbe essere la trama di un film infinito: Inzaghi e il rinnovo. Al momento però è tutto bloccato, si arriverà ad un punto d’incontro? Lazio in difficoltà: bisogna trovare delle soluzioni Inzaghi e il rinnovo, a quando la firma? Bella domanda. Ora come ora rispondere a questo quesito risulta quanto mai difficoltoso. Il presidente della Lazio Claudio Lotito e l’allenatore Simone ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Complice (forse) un periodo non proprio buono, lache tutti i tifosi biancocelesti attendono, non èarrivata. Simonenon ha siglato ildi contratto con il club guidato da Lotito. Oramai sono mesi che si attende ladel tecnico che ha cominciato a lavorare con la prima squadra nel 2016. Potrebbe essere la trama di un film infinito:e il. Al momento però è tutto bloccato, si arriverà ad un punto d’incontro? Lazio in difficoltà: bisogna trovare delle soluzionie il, a quando la? Bella domanda. Ora come ora rispondere a questo quesito risulta quanto mai difficoltoso. Il presidente della Lazio Claudio Lotito e l’allenatore Simone ...

