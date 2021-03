Intersos: un anno in strada ad aiutare gli invisibili (Di martedì 9 marzo 2021) Roma – Un anno fa in Italia e’ scattato l’allarme Covid-19 e ha avuto inizio un lungo periodo di lockdown. Ma chi ha pensato all’assistenza e al monitoraggio sanitario di tutte quelle persone che non hanno una casa o che vivono in edifici con servizi igienici non adeguati. L’organizzazione umanitaria Intersos, che gia’ da nove anni in Italia porta avanti interventi socio-sanitari rivolti ai soggetti piu’ deboli e marginalizzati, a marzo dello scorso anno, con l’arrivo della pandemia, ha potenziato le proprie attivita’ con l’obiettivo di supportare il sistema sanitario pubblico. A Roma, in particolare, l’ambulatorio popolare presente nel centro Intersos24, a Torre Spaccata, e’ stato riconvertito su strada ed e’ andato a potenziare le attivita’ del team di medici, mediatori e psicologi, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 marzo 2021) Roma – Unfa in Italia e’ scattato l’allarme Covid-19 e ha avuto inizio un lungo periodo di lockdown. Ma chi ha pensato all’assistenza e al monitoraggio sanitario di tutte quelle persone che non huna casa o che vivono in edifici con servizi igienici non adeguati. L’organizzazione umanitaria, che gia’ da nove anni in Italia porta avanti interventi socio-sanitari rivolti ai soggetti piu’ deboli e marginalizzati, a marzo dello scorso, con l’arrivo della pandemia, ha potenziato le proprie attivita’ con l’obiettivo di supportare il sistema sanitario pubblico. A Roma, in particolare, l’ambulatorio popolare presente nel centro24, a Torre Spaccata, e’ stato riconvertito sued e’ andato a potenziare le attivita’ del team di medici, mediatori e psicologi, ...

Advertising

Intersos : A un anno dall’inizio della pandemia, raccontiamo il nostro intervento per la tutela degli invisibili. A #Roma, dav… - Affaritaliani : Covid un anno dopo, Intersos racconta la sua azione verso ultimi - Giornaleditalia : Covid un anno dopo, Intersos racconta la sua azione verso ultimi - PartecipAzione2 : RT @VITAnonprofit: Pasqua, a Roma l'uovo sospeso per le famiglie in difficoltà - ladydiprovincia : RT @VITAnonprofit: Pasqua, a Roma l'uovo sospeso per le famiglie in difficoltà -