Inter | Julio Cesar nella Hall of Fame | “Orgoglioso di questo premio | per sempre grato alla società”

Julio Cesar è entrato nella Hall of Fame nerazzurra e ha ripercorso i suoi anni con la maglia dell'Inter in occasione del premio Time Edition Pirelli. "Ero consapevole di essere in una grande società, dopo Calciopoli i tifosi erano assetati di vittorie. Gli abbiamo regalato tante gioie. Sarò sempre grato a questo club e gli sono vicino. Tornare qui a Milano è sempre bello, ricevere questo premio è motivo d'orgoglio – ha detto il portiere, che poi ha speso parole al miele anche per altre persone – Maicon era il mio compagno di camera. Passavamo molto tempo insieme e gli auguro il meglio. Sono sicuro che anche lui presto farà parte della ...

