Il Pd vuole Letta segretario ma l'ex premier non cede (ancora) al pressing (Di martedì 9 marzo 2021) Dal suo osservatorio parigino, Enrico Letta segue le vicende del Partito Democratico con un misto di attenzione, preoccupazione e rispetto. Impegnato in una serie di webinar, i contatti con i dirigenti sono molto rari. Eppure il pressing del Pd per strappargli un 'sì' non si ferma e già questo è il segno che la strada che porta alla candidatura a segretario dell'ex premier non è del tutto sbarrata. Letta, oggi direttore della Scuola di affari internazionali dell'Istituto di studi politici di Parigi, aveva respinto le prime voci che lo volevano in corso, ma qualcosa potrebbe cambiare, assicurano fonti parlamentari dem, visto anche il largo consenso fra i dirigenti che l'idea sta ricevendo. Almeno, questa è la speranza. Ormai remota sembra invece la possibilità di convincere Nicola Zingaretti a un ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) Dal suo osservatorio parigino, Enricosegue le vicende del Partito Democratico con un misto di attenzione, preoccupazione e rispetto. Impegnato in una serie di webinar, i contatti con i dirigenti sono molto rari. Eppure ildel Pd per strappargli un 'sì' non si ferma e già questo è il segno che la strada che porta alla candidatura adell'exnon è del tutto sbarrata., oggi direttore della Scuola di affari internazionali dell'Istituto di studi politici di Parigi, aveva respinto le prime voci che lo volevano in corso, ma qualcosa potrebbe cambiare, assicurano fonti parlamentari dem, visto anche il largo consenso fra i dirigenti che l'idea sta ricevendo. Almeno, questa è la speranza. Ormai remota sembra invece la possibilità di convincere Nicola Zingaretti a un ...

