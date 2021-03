Harry e Meghan | l' intervista con Oprah Winfrey in onda stasera su TV8 VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di martedì 9 marzo 2021) La tanto attesachehanno concesso aarriva anche in Italia,su TV8 alle 21:30 in prima visione. L'rilasciata dasta facendo tremare la corona inglese ma intanto arriva finalmente anche in Italia,su TV8 a partire dalle 21:30. E per chi ha già altri programmi, niente paura: sarà in replica domani, mercoledì 10 marzo, sempre su TV8 in secserata, subito dopo la nuova puntata di Italia's Got Talent. Nel frattempo, andata già innegli USA sulla CBS - con ascolti da capogiro: oltre 17 milioni di spettatori solo nella prima TV -, la stessa ...