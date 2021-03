Giulia Diana, fidanzata Ghemon: questa non doveva fargliela, Iene complici (Di martedì 9 marzo 2021) Giulia Diana è la fidanzata di Ghemon, stasera tornerà protagonista per un brutto tiro fatto al suo compagno. Giulia Diana, fidanzata Ghemon (Instagram)Le Iene coinvolgono la compagna del cantante per uno scherzo che si prefigura veramente epico. La ragazza infatti fingerà di aver venduto una decina di paia di sneakers che il cantante colleziona e a cui è davvero legato moltissimo. Sarà dunque messo a dura prova l’artista che ha sempre dimostrato di avere un cuore d’oro e un carattere misurato. Staremo a vedere se la trasmissione di Italia 1, condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, avrà la forza di far perdere la pazienza a un ragazzo molto calmo come Ghemon. Giulia ... Leggi su altranotizia (Di martedì 9 marzo 2021)è ladi, stasera tornerà protagonista per un brutto tiro fatto al suo compagno.(Instagram)Lecoinvolgono la compagna del cantante per uno scherzo che si prefigura veramente epico. La ragazza infatti fingerà di aver venduto una decina di paia di sneakers che il cantante colleziona e a cui è davvero legato moltissimo. Sarà dunque messo a dura prova l’artista che ha sempre dimostrato di avere un cuore d’oro e un carattere misurato. Staremo a vedere se la trasmissione di Italia 1, condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, avrà la forza di far perdere la pazienza a un ragazzo molto calmo come...

