Dji FPV: il drone immersivo e divertente, ma con le ali tarpate (Di martedì 9 marzo 2021) "Volare oh oh…", le parole della celebre canzone di Domenico Modugno sembrano perfette per descrivere la sensazione che si prova nell'usare il nuovo drone Dji FPV. Una sensazione di libertà, di esplorazione senza limiti, di volo nel cielo alla scoperta del mondo. È questo lo scopo principale del nuovo quadricottero dell'azienda cinese, un prodotto studiato appositamente per il volo in prima persona, quello che si vive indossando il visore e guardando in tempo reale ciò che cattura la telecamera. Difficile non esaltarsi dopo aver sperimentato un "giretto" con questo drone. Il merito è essenzialmente legato a tre elementi: FPV è davvero molto semplice da usare, è sicuro e con prestazioni di tutto rispetto. La facilità d'uso è il risultato della significativa evoluzione che hanno avuto i droni in questi ultimi anni a cui DJI ha contribuito in modo ...

Ultime Notizie dalla rete : Dji FPV Guidare il drone "come un'auto": DJI presenta la linea FPV ... nella tecnologia delle fotocamere creative e famoso per i suoi stabilizzatori ( qui avevamo provato la OM4 ), che ha lanciato un nuovo tipo di drone, DJI FPV "che sfrutta - spiegano - un'esperienza ...

DJI FPV Combo: il brivido del volo, senza volare DJI FPV Combo è il nuovo drone DJI in grado di regalare incredibili emozioni grazie ad una esperienza di volo immersiva di grande impatto ...

DJI FPV, primo contatto col drone che rivoluzionerà il modo di fare FPV DronEzine.it Tablet, desktop e notebook: vendite sempre in crescita anche nei prossimi anni Anche nel 2021 le vendite di PC, secondo i dati di Canalys, continueranno a crescere con la maggiore incidenza nella prima metà dell'anno. La dinamica, in modo meno incisiva, continuerà anche negli an ...

DJI FPV GOGGLES V2 potrebbero diventare compatibili con i droni Mavic Se c'è una cosa su cui tutta la comunità dei droni si trova d'accordo è quella che l'arrivo del tanto discusso nuovo drone DJI FPV ha acceso i riflettori sul pilotaggio in prima persona. Non tanto per ...

