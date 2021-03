Da Paltrinieri alla Bruni | ripartono le World Series in avvicinamento a Tokyo

(Di martedì 9 marzo 2021) Torna il nuoto in acque libere ele. Ultimati i collegiali a Cervinia e Roma, gli azzurri sono attesi sabato a Doha per la prima delle sei tappe del circuito mondiale di long ...

Gli azzurri convocati sono Gregorio, Mario Sanzullo, Alessio Occhipinti, Arianna Bridi, Giulia Gabbrielleschi e Rachele Bruni. Partenza da Roma il 10 marzo.Gregorio, campione olimpico nei 1.500 metri stile libero, si sta preparandostagione agonistica a Valtournenche. 'Ottimista per i Giochi Olimpici? Io credo di si - ha detto all'Ansa - ci ...Sarà il vero debutto da coordinatore tecnico azzurro di Stefano Rubaudo, a Doha per le World Series, test di avvicinamento olimpico: tra le righe della nota federale, non c'è il nome di Massimo Giulia ...Torna il nuoto in acque libere e ripartono le World Series. Ultimati i collegiali a Cervinia e Roma, gli azzurri sono attesi il 13 marzo a Doha per la prima delle sei tappe del circuito mondiale di lo ...