Covid Usa | per la prima volta da novembre meno di mille morti in un giorno

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa

Per la prima volta da fine novembre negli Stati Uniti sono stati registrati meno di mille morti a causa delin 24 ore. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, ieri si sono contate 749 vittime per il coronavirus, una cifra lontanissima dal picco di 4.473 morti registrati il 12 gennaio ..."Chi oggi vorrebbe l'ennesimo lockdown, che è una falsa soluzione,il pretesto delper assestare l'ultimo colpo alla nostra libertà: è l'ennesima battaglia, nella lunga guerra scatenata contro la democrazia dagli anni '60, a partire dagli omicidi dei ...Per la prima volta da fine novembre negli Stati Uniti sono stati registrati meno di mille morti a causa del Covid in 24 ore. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, ieri si sono contate 7 ...La campagna Ue di vaccinazione in generale ”è andata troppo a rilento, alcune procedure sono risultate troppo articolate”, prosegue Di Maio. “Bisogna comprendere che l’obiettivo deve essere quello di ...