Covid | il punto sui ricoveri in Bergamasca Sindaci arrabbiati | “Ragazzi | le regole!”

Crescono i ricoveri all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lunedì 8 marzo erano 117 i pazienti: 88 in degenza e 29 in terapia intensiva. Ad inizio mese erano 78, 22 di questi in intensiva. "La media, più o meno, è di dieci al giorno – commenta il direttore sanitario dell'ospedale, Fabio Pezzoli -. Oggi ci troviamo al terzo livello di emergenza. Questo ha comportato un incremento di posti letto da 80 a 128 per la degenza e da 16 a 32 per la terapia intensiva, ma seguendo le indicazioni della Regione dovremmo arrivare a 176 ordinari e 48 di intensiva". Segno che la curva non si sta né stabilizzando, né tantomeno riducendo. Numeri simili si registrano nelle strutture dell'Asst Bergamo Ovest, dove sono 116 i pazienti: 62 ricoverati all'ospedale di Treviglio e 54 a Caravaggio, stando all'ultimo aggiornamento disponibile. L'1 marzo erano 77.

Ultime Notizie dalla rete : Covid punto Vaccino Covid, il punto a Palazzo Chigi La cabina di regia con un rappresentante per ogni forza di maggioranza dovrebbe a questo punto tenersi domani. Leggi anche Covid Italia, Draghi: "Emergenza peggiora, governo farà sua parte" Il ...

Bitcoin, l'oro del 21esimo secolo? Su questo ultimo punto, è interessante notare come l'indipendenza dalle banche centrali venga visto ... Pensiamo al 2020 quando l'economia è entrata improvvisamente in recessione a causa del COVID - 19. ...

COVID, il punto in Toscana Agenzia ANSA Draghi: «Covid, via d'uscita non lontana: accelerare sui vaccini. Recovery, opportunità per le donne» «L'accelerazione del piano dei vaccini». È la leva su cui Mario Draghi investe tutto, per indicare agli italiani la possibilità di «intravedere» ...

Covid Italia, 100mila morti. Zona rossa, coprifuoco, lockdown: verso stretta Ieri il dato sui decessi nel Paese dall'inizio dell'epidemia. Ma con il piano vaccini, ha spiegato Draghi, 'la via d'uscita non è lontana' ...

