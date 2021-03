Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Di Maio: picco a fine mese, vita e salute pubblica sono priorità #luigidimaio - Adrypaola3 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Di Maio: picco a fine mese, vita e salute pubblica sono priorità #luigidimaio - sukhasiddi : RT @MediasetTgcom24: Covid, Di Maio: picco a fine mese, vita e salute pubblica sono priorità #luigidimaio - cjmimun : 'Stiamo entrando nella terza ondata di Covid, non e' paragonabile alle precedenti'. Lo ha detto Di Maio, ad Avvenir… - MediasetTgcom24 : Covid, Di Maio: picco a fine mese, vita e salute pubblica sono priorità #luigidimaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Maio

'Stiamo entrando nella terza ondata di, non è paragonabile alle precedenti'. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un'intervista ad Avvenire nella quale spiega che 'secondo i dati scientifici che abbiamo, il picco ...Luigi Disi è poi espresso sul: "questa nuova ondata non è paragonabile alle precedenti. Le varianti non erano prevedibili e in particolare quella inglese sta creando grossi problemi in ...In un’intervista ad ‘Avvenire’ il leader del M5s ha inoltre affermato: “Con Conte torneremo ad essere la prima forza politica del Paese" ...ROMA. “Il Movimento 5 stelle è in una fase di grande rilancio, sono molto ottimista”, ad affermarlo e Luigi di Maio in un’intervista che aggiunge: “Vedo molta compattezza, saremo protagonisti anche ne ...