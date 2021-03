Così Arcuri bocciò la proposta di un imprenditore pronto a fornire 10 milioni di mascherine (Di martedì 9 marzo 2021) Telefonate roventi, dai toni concitati. Con protagonisti da un lato Domenico Arcuri, il commissario dei commissari costretto da poco a lasciare il posto di vertice dell’emergenza dopo la fine del Conte bis, e dall’altro Filippo Moroni, imprenditore italiano che nei giorni dell’esplosione della pandemia si era attivato per far arrivare in Italia 50 milioni di mascherine. Il programma Mediaset Le Iene ha reso noto il contenuto di alcune chiamate tra i due, scambi che sollevano più di un interrogativo sull’operato dell’uomo incaricato della gestione della crisi. Soprattutto in considerazione di un’altra vicenda venuta a galla in questi giorni, la maxi-truffa legata all’acquisto di mascherine cinesi, non a norma, per 1 miliardo e 250 milioni di euro. Nelle telefonate di metà marzo ... Leggi su ilparagone (Di martedì 9 marzo 2021) Telefonate roventi, dai toni concitati. Con protagonisti da un lato Domenico, il commissario dei commissari costretto da poco a lasciare il posto di vertice dell’emergenza dopo la fine del Conte bis, e dall’altro Filippo Moroni,italiano che nei giorni dell’esplosione della pandemia si era attivato per far arrivare in Italia 50di. Il programma Mediaset Le Iene ha reso noto il contenuto di alcune chiamate tra i due, scambi che sollevano più di un interrogativo sull’operato dell’uomo incaricato della gestione della crisi. Soprattutto in considerazione di un’altra vicenda venuta a galla in questi giorni, la maxi-truffa legata all’acquisto dicinesi, non a norma, per 1 miliardo e 250di euro. Nelle telefonate di metà marzo ...

"Vado da Roberto, ti aggiorno". Ora viene tirato in ballo Speranza ...avrebbe parlato così al suo socio: ' Capisci, servono 30 milioni di mascherine al giorno per le scuole. Se Luxottica e Fiat non riescono a fornire tutto subentriamo noi, ci ho parlato ieri con Arcuri ...

L'ascolto prima di tutto: la politica deve fare di più per le persone con disabilità ... atletica, ippoterapia..), così un CDD diventa un parcheggio per disabili non un centro educativo. ... per quanto riguarda le persone con disabilità, tutto tace; dopo tante promesse fatte da Arcuri, ...

