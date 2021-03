' Continueremo ad aumentare i posti letto Covid' | preoccupa la variante inglese del virus

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Continueremo aumentare

CesenaToday

adi posti di reparti Covid e di terapia intensiva per reggere a questa nuova ondata epidemica, ma al contempo a potenziare le attività di presa in carico dei pazienti Covid ...... con elementi di preoccupazione in particolare rispetto a Bologna', ha sottolineato l'assessore regionale alla salute Raffaele Donini: 'adi posti di reparti Covid e di terapia ...Il governatore reggente dopo la bocciatura dell’ordinanza: «Spero che le prossime settimane non siano dolore per i contagi» «Il Tar ha deciso e si assume la responsabilità. Mi auguro che le prossime s ...Continua l’impennata di contagi a Faenza. Al drive through nella serata di lunedì l’attesa per il tampone ha superato anche le due ore. Molti i casi sospetti che vengono inviati in piazzale Tambini pe ...