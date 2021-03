Conte chiarisce | i 40 euro in tasca non hanno nulla a che vedere con i 100 euro per il ristorante

Advertising

magnificosnello : @jacopo_iacoboni Perché sin dall'inizio la strategia del governo Conte è stata di fare pura propaganda. Un esempio… - Efisio31251859 : RT @OrtigiaP: Pragmatismo e competenza @ClaudioDurigon intervistato da @Capezzone chiarisce quanto sta a cuore a troppi Italiani, vista la… - Lucia23997964 : RT @OrtigiaP: Pragmatismo e competenza @ClaudioDurigon intervistato da @Capezzone chiarisce quanto sta a cuore a troppi Italiani, vista la… - maryfagi : RT @OrtigiaP: Pragmatismo e competenza @ClaudioDurigon intervistato da @Capezzone chiarisce quanto sta a cuore a troppi Italiani, vista la… - Anna586230 : #tagadala7 la #Bindi dice che se #Conte si candidasse a Siena lo voterebbe, su #Renzi non parlo finchè non chiarisc… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte chiarisce

Open

L'impostazione dell'ormai ex governo, secondo Armao che lamenta anche una sorta di ... Leggi notizie correlate ? Armao: "Il bilancio di previsione è slegato dal consuntivo" ? Contributi ...Quindi, per Di Maio la soluzione di non far scendere i migranti fu presa di comune accordo con l'allora premier Giuseppe. Eche anche in quel caso 'potrebbe esserci stata una ...La testimonianza al processo contro Salvini: "Stazionano per giorni nelle acque libiche per caricare più persone possibile" ...Il sociologo Luca Ricolfi commenta gli effetti devastanti del lockdown: "Sono il fallimento della classe politica nella gestione della pandemia" ...