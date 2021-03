(Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Ci vorranno ancora alcuni giorni prima che sia pronto ildel Dipartimento di sicurezza e protezione (Undss) delle Nazioni Unite sull'uccisione nella Repubblica democratica deldell'ambasciatore italiano Luca, del carabiniere Vittorio, e del loro autista Mustapha Milambo in un attacco compiuto il 22 febbraio da alcuni uomini armati contro un convoglio del World Food Programme (Wfp). Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il- che secondo alcune fonti era atteso per oggi - probabilmente non sarà concluso prima delladi. Sull'attacco al convoglio, oltre alle Nazioni Unite, stanno indagando anche le autorità italiane elesi.

Advertising

MediasetTgcom24 : Congo, ucciso il procuratore che indagava sulla morte di Attanasio #Attanasio - SkyTG24 : Congo, ucciso il procuratore che indagava sulla morte di Attanasio - Rinaldi_euro : Congo: quali verità nasconde la morte dell’ambasciatore italiano? - TV7Benevento : Congo, morte Attanasio e Iacovacci: rapporto Onu da metà marzo... - graziaceriani : Congo, 'ucciso procuratore che indagava su morte Attanasio e Iacovacci' -

Ultime Notizie dalla rete : Congo morte

Milioni di morti ogni anno all'Est in. Come si può fermare tutta questa mostruosità? ... La suaha smascherato 6milioni di morti anonimi di una guerra di esproprio finanziata dalle ......e sostanze azotanti in agricoltura è una delle cause della formazione di cosiddette zone... Si pensi al, lacerato da conflitti tra bande e tornato alla cronaca a causa dell'omicidio dell'...(Adnkronos) - Ci vorranno ancora alcuni giorni prima che sia pronto il rapporto del Dipartimento di sicurezza e protezione (Undss) delle Nazioni ...Debora Kayembe è la prima rifugiata, prima africana e terza donna in 400 anni a guidare l’università di Edimburgo. Nel 2005 ha dovuto lasciare la Repubblica Democratica del Congo: “Indagare sull’omici ...