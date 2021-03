Come limitare le pubblicità personalizzate su iPhone (Di martedì 9 marzo 2021) (Foto: Apple)Apple permette di gestire in modo piuttosto veloce e pratico le pubblicità personalizzate su iPhone, partendo dal presupposto che non vengono condivise con terze parti informazioni in grado di identificare l’utente. Ecco una serie di indicazioni per limitare la già minima quantità di dati che vengono utilizzati per fornire annunci personalizzati. Come disattivare gli annunci personalizzati (Foto: Apple)La procedura per disattivare gli annunci personalizzati su iPhone è piuttosto semplice. Bisogna seguire il percorso Impostazioni > Privacy > pubblicità Apple. Verso metà schermata si trova il pulsante Annunci personalizzati da impostare sull’off. Vale la pena notare che questo non diminuirà, naturalmente, il numero di pubblicità ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) (Foto: Apple)Apple permette di gestire in modo piuttosto veloce e pratico lesu, partendo dal presupposto che non vengono condivise con terze parti informazioni in grado di identificare l’utente. Ecco una serie di indicazioni perla già minima quantità di dati che vengono utilizzati per fornire annunci personalizzati.disattivare gli annunci personalizzati (Foto: Apple)La procedura per disattivare gli annunci personalizzati suè piuttosto semplice. Bisogna seguire il percorso Impostazioni > Privacy >Apple. Verso metà schermata si trova il pulsante Annunci personalizzati da impostare sull’off. Vale la pena notare che questo non diminuirà, naturalmente, il numero di...

