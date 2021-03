Benevento | pace fatta fra Insigne e Schiattarella | i dettagli

Leggi su calcionews24

E' tornata lain casafra Pasqualee Robertodopo il litigio. Il messaggio sui social Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, è tornata lain casafra Pasqualee Robertodopo il litigio che aveva portato alla loro esclusione in occasione della gara contro lo Spezia. I due giocatori hanno postato sui rispettivi profili Instagram una stories accompagnata dal messaggio "dopo la pioggia c'è sempre il sole". Messa alle spalle questa vicenda, il tecnico Filippo Inzaghi li reintegrerà fra i convocati per la gara contro la Fiorentina in programma sabato.