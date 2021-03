Ascolti tv 8 marzo 2021: torna Montalbano e fa più di Sanremo (Di martedì 9 marzo 2021) Ascolti tv: la fiction di Rai1 fa più di alcune serate del Festival di quest’anno L’ultimo episodio della saga, il più atteso, e così Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti su Rai1 ieri sera ha registrato Ascolti che hanno fatto impallidire la maggior parte delle cinque serate dell’ultimo Festival di Sanremo con il 38,4% di share media e 9,016 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 24,73% e 5,9 milioni con Il commissario Ricciardi. Canale5 ha provato a resistere con una difesa conservativa, proponendo per l’ennesima il film classico Titanic, che ha portato a casa l’11,4% e 1,913 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia di Mediaset aveva fatto il 25,4% e 4,2 milioni con la finale del Grande Fratello Vip. Terza posizione per Quarta Repubblica su Rete4 ... Leggi su tvzoom (Di martedì 9 marzo 2021)tv: la fiction di Rai1 fa più di alcune serate del Festival di quest’anno L’ultimo episodio della saga, il più atteso, e così Il commissario– Il metodo Catalanotti su Rai1 ieri sera ha registratoche hanno fatto impallidire la maggior parte delle cinque serate dell’ultimo Festival dicon il 38,4% di share media e 9,016 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 24,73% e 5,9 milioni con Il commissario Ricciardi. Canale5 ha provato a resistere con una difesa conservativa, proponendo per l’ennesima il film classico Titanic, che ha portato a casa l’11,4% e 1,913 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia di Mediaset aveva fatto il 25,4% e 4,2 milioni con la finale del Grande Fratello Vip. Terza posizione per Quarta Repubblica su Rete4 ...

