Arezzo | 91enne scopre di avere il Covid e tenta di uccidersi

(Di martedì 9 marzo 2021) Ha scoperto di aver contratto ile hato di suicidarsi. L’anziano è salito sul tetto del condominio in cui abitava con l’intenzione di buttarsi di sotto. Fortunatamente la scena non è passata inosservata a passanti e condomini che hanno subito chiamato i soccorsi per evitare l’irreparabile. La vicenda è accaduta aded è stata resa nota da Il Corriere di. I militari riescono a intervenire tempestivamente e fortunatamente a salvare l’anziano in extremis. Come riferisce il quotidiano locale, è stato un vicino a notare la scena ed ha chiamato il 112. I carabinieri, arrivati dopo la telefonata, sono entrati nel palazzo e si sono diretti subito verso il terrazzo. Così sono riusciti ad avvicinarsi al punto dove si trovava l’anziano, e un militare lo ha prontamente afferrato, affidandolo poi ...