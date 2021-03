Vela | Spithill | Luna Rossa come Oracle 2013 | siamo disposti a lottare

(Di lunedì 8 marzo 2021) Auckland, 8 marzo 2021 " Tutto pronto ad Auckland per la Coppa America trae New Zealand che partirà mercoledì 10 marzo: l'Italia sogna assieme all'equipaggio guidato da Jamese ...

Eurosport_IT : Tra due giorni scatterà la 36ma edizione dell’America’s Cup ?????? #AmericasCup | #LunaRossa - repubblica : America's Cup, contro Luna Rossa la Nuova Zelanda spinge Burling il predestinato: I due team vogliono tornare in ga… -

ha esperienza da vendere con due Coppa America vinte e una di queste con una rimonta impossibile proprio contro New Zealand. Successe nel 2013 quando Oracle si ritrovò sotto 1 - 8 prima di ...Iniziammo la competizione pesantemente impreparati nei confronti dei Kiwi, che avevano una squadra da sogno ed avevano svolto un grande percorso di avvicinamento" , ha spiegatoin un'...Leggi anche - Luna Rossa, Spithill: 'Burling il migliore' Due filosofie diverse, New Zealand appare la più veloce, Luna Rossa sfrutterà il doppio timoniere per la partenza e una capacità sopra la norm ...Sono ore di attesa febbrile quelle che si stanno vivendo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove mercoledì 10 marzo incomincerà la battaglia tra Luna Rossa e Team New Zealand. Il match race che m ...