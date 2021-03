Vaccini, Von der Leyen: “Da AstraZeneca meno del 10% delle dosi pattuite per i primi 3 mesi. Stop all’export finché non rispetta i patti” (Di lunedì 8 marzo 2021) AstraZeneca sta distribuendo meno del 10% delle dosi di vaccino in Ue rispetto a quanto pattuito per il primo trimestre. Per questo, lo Stop all’export delle fiale durerà finché l’azienda biofarmaceutica non si sarà rimessa a pari con le consegne in Europa. Dopo che la scorsa settimana l’Italia ha deciso di bloccare le 250mila dosi dirette verso l’Australia, facendo ricorso alle nuove regole introdotte proprio dalla Ue, ora è la stessa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a chiarire quali sono i contorni della decisione presa da Bruxelles: Se un’azienda non onora i propri impegni, è il ragionamento di von der Leyen, “non possiamo permettere che esporti. Ho sostenuto l’Italia fin ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021)sta distribuendodel 10%di vaccino in Ue rispetto a quanto pattuito per il primo trimestre. Per questo, lofiale dureràl’azienda biofarmaceutica non si sarà rimessa a pari con le consegne in Europa. Dopo che la scorsa settimana l’Italia ha deciso di bloccare le 250miladirette verso l’Australia, facendo ricorso alle nuove regole introdotte proprio dalla Ue, ora è la stessa presidente della Commissione europea, Ursula von der, a chiarire quali sono i contorni della decisione presa da Bruxelles: Se un’azienda non onora i propri impegni, è il ragionamento di von der, “non possiamo permettere che esporti. Ho sostenuto l’Italia fin ...

