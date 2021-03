TikTok lancia una serie di iniziative dedicate alle donne (Di lunedì 8 marzo 2021) Il progetto è nato con una collaborazione con shesaid.so Ispirare, formare e incoraggiare i talenti femminili emergenti: con questi obiettivi TikTok ha annunciato una collaborazione con shesaid.so, una rete globale di donne e minoranze di genere che lavorano nell’industria musicale. La partnership inizierà l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, con momenti di formazione, domande, risposte e video motivazionali direttamente sul profilo TikTok di Shesaid.so (@shesaid.so) e dirette trasmesse anche sul profilo @TikTok it. Nell’industria musicale l’ineguaglianza di opportunità e la diversa rappresentanza dei sessi è esistita a lungo e continua a farsi sentire. Ad esempio, in tutto il mondo solo il 21% delle performance di musica elettronica sono realizzate da donne; nelle ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Il progetto è nato con una collaborazione con shesaid.so Ispirare, formare e incoraggiare i talenti femminili emergenti: con questi obiettiviha annunciato una collaborazione con shesaid.so, una rete globale die minoranze di genere che lavorano nell’industria musicale. La partnership inizierà l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, con momenti di formazione, domande, risposte e video motivazionali direttamente sul profilodi Shesaid.so (@shesaid.so) e dirette trasmesse anche sul profilo @it. Nell’industria musicale l’ineguaglianza di opportunità e la diversa rappresentanza dei sessi è esistita a lungo e continua a farsi sentire. Ad esempio, in tutto il mondo solo il 21% delle performance di musica elettronica sono realizzate da; nelle ...

