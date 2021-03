Spettri rossi e getti blu | lo spettacolo dei fulmini al telescopio

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 8 marzo 2021) I telescopi di Maunakea, posti a circa 4200 metri d’altezza nelle isole Hawaii, sono tra i più importanti osservatori astronomici al mondo, ma non catturano solo immagini dallo spazio profondo, bensì, talvolta, anche spettacolari manifestazioni atmosferiche. Credit:International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/A. Smith E’ quanto accaduto nel caso che vi presentiamo. La foto ritrae un particolare fenomeno meteorologico assai raro e molto spettacolare, non ancora spiegato in tutti i suoi aspetti dalla scienza. Si tratta di un red sprite (spettro rosso) combinato a un blue jet (getto blu). Il primo fenomeno è stato immortalato da una fotocamera per la prima volta soltanto nel 1989, il secondo addirittura nel 1994. Red sprites e blue jets sono scariche elettriche che si originano al di sopra delle nubi temporalesche in quei particolari strato atmosferici chiamati stratosfera e ...