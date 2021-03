Space Jam 2: tagli e look nuovi per alcuni Looney Tunes, il politically correct colpisce ancora? (Di lunedì 8 marzo 2021) Di recente sono uscite le prime immagini del film Space Jam 2, intitolato Space Jam: A new legacy, film previsto in uscita a luglio 2021. Proprio come il primo film del 1996, anche in questa occasione vedremo i cartoni Looney Tunes mescolarsi con personaggi in carne ed ossa. Una grande partita di pallacanestro insieme al campione in carica Michael Jordan, era il tema principale del primo film. Anche in questo nuovo sequel i Looney Tunes torneranno sul campo da basket in compagnia di altre stelle dello sport, in particolare seguiranno LeBron James. Il film sta già facendo parlare per alcune scelte riguardo il cambiamento dell’aspetto di alcuni Looney Tunes. Space Jam 2: cambi di look Tra i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Di recente sono uscite le prime immagini del filmJam 2, intitolatoJam: A new legacy, film previsto in uscita a luglio 2021. Proprio come il primo film del 1996, anche in questa occasione vedremo i cartonimescolarsi con personaggi in carne ed ossa. Una grande partita di pallacanestro insieme al campione in carica Michael Jordan, era il tema principale del primo film. Anche in questo nuovo sequel itorneranno sul campo da basket in compagnia di altre stelle dello sport, in particolare seguiranno LeBron James. Il film sta già facendo parlare per alcune scelte riguardo il cambiamento dell’aspetto diJam 2: cambi diTra i ...

