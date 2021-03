Serie B 2020/2021, Lanzafame e Rigoni piegano il Chievo: Vicenza vince 2-1 (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Chievo cade in casa contro il Vicenza per 2-1 ventiseiesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa passano in svantaggio dopo appena 10 minuti con la rete di Lanzafame e al 30? subiscono il gol dell’ex di Rigoni che firma il 2-0, a nulla serve il rigore trasformato da Giaccherini al 90?. Gli uomini di Aglietti subiscono una battuta d’arresto e mancano l’aggancio al Venezia al quarto posto, mentre il Vicenza conquista tre punti che gli permettono di salire a quota 34 all’undicesimo posto in classifica. LA CRONACA – Partenza sprint del Vicenza che dopo soli 10 minuti passa subito in vantaggio: bel cross di Giacomelli e colpo di testa in torsione di Lanzafame. Stacco perfetto e pallone all’angolino che ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilcade in casa contro ilper 2-1 ventiseiesima giornata di. I padroni di casa passano in svantaggio dopo appena 10 minuti con la rete die al 30? subiscono il gol dell’ex diche firma il 2-0, a nulla serve il rigore trasformato da Giaccherini al 90?. Gli uomini di Aglietti subiscono una battuta d’arresto e mancano l’aggancio al Venezia al quarto posto, mentre ilconquista tre punti che gli permettono di salire a quota 34 all’undicesimo posto in classifica. LA CRONACA – Partenza sprint delche dopo soli 10 minuti passa subito in vantaggio: bel cross di Giacomelli e colpo di testa in torsione di. Stacco perfetto e pallone all’angolino che ...

