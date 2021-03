Sci alpino | Mikaela Shiffrin | “Non mi è piaciuta l’attesa prima del mio via a Jasna | Vlhova non ha bisogno di questi aiuti”

(Di lunedì 8 marzo 2021)non l’ha mandata giù. Certo, ci tiene a sottolineare che Petraha vinto con merito il gigante divalevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021, ma quello che è successoche si aprisse il suo cancelletto di partenza (era l’ultima a prendere il via) non le è proprio piaciuto. Di cosa stiamo parlando? Petrascendedella statunitense (lei era la penultima) e abbatte il palo di una porta. A quel punto, però, gli inservienti della pista vanno a sistemare la situazione. Solitamente occorrono pochi secondi, un minuto al massimo. Nell’occasione di domenica, invece, il tempo trascorso è aumentato in maniera sensibile. Gara interrotta e “via libera” ache viene dato in ampio ...

Prima dell'appuntamento veronese, l'opera è stata esposta anche a Cortina d'Ampezzo, in occasione della settimana di apertura dei campionati mondiali di...Week end intenso per lo Sci Club Pian Benaut che sulla pista olimpica "Giovanni Alberto Agnelli" di Sestriere ha preso parte al "Trofeo Giemme" gara organizzata dal Centro Sci Torino e valida per il Campionato PLS.Tra i piccoli sciatori valtellinesi vittorie per Jason Rainolter, Zaccaria Bracchi, Dario Clementi, Elisa Picceni e Matteo Zanoli ...