Roma. Prima si ubriaca, poi picchia la madre: arrestato 30enne (Di lunedì 8 marzo 2021) Non era certo nuovo a questo tipo di comportamenti, il 30enne Romano arrestato ieri sera a Tor de' Cenci in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ubriaco e violento In particolare, nella serata di ieri, a seguito di una chiamata al 112, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor de' Cenci sono intervenuti presso un'abitazione dove il 30enne, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, aveva maltrattato la madre malmenandola, fortunatamente senza causarle gravi lesioni. Ricostruita la vicenda, i Carabinieri hanno arrestato l'uomo e lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Velletri in attesa della convalida. su Il Corriere della Città.

